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Стало известно, почему звездный полузащитник Барселоны пропустит матч с Валенсией

Испания

Не поможет команде

Стало известно, почему звездный полузащитник Барселоны пропустит матч с Валенсией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Как сообщает Mundo Deportivo, Педри не поучаствует в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

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Как отмечает издание, у полузащитника "Барселоны" оказалось недомогание, сопровождающееся диареей и рвотой.

Добавим, что матч "Барселона" – "Валенсия" начнется в 22:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию в матч-центре.

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Барселона Педри
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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