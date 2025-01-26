Примера. Райо Вальекано – Жирона 2:1. Драматическая развязка в матче претендентов на еврокубки

У "Райо Вальекано" перед матчем были определенные кадровые проблемы. Из-за травм не сыграли Хонатан Монтьель и Рауль Де Томас. У "Жироны" до сих пор восстанавливается Гутьеррес, буквально перед матчем травмировался Крейчи. Наконец-то в заявку попал Боян Миовски, не игравший с начала декабря. Виктор Цыганков неожиданно остался на скамейке запасных, хотя последние 2 матча он выходил в основу. Не вышли в основу также Абель Руис и Ориэль Ромеу.

"Райо Вальекано" на правах хозяев начали матч более активно. Уже на первых минутах хозяева пошли в прессинг на чужой половине поля, Чаваррия перехватил мяч на фланге и подал в штрафную на Хорхе де Фрутоса, пробившем низом по центру ворот, но Пауло Гассанига уверенно забрал мяч. Почти сразу Унай Лопес получил передачу и пробил метров 30, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

Гости ответили голом. Данжума после быстрого розыгрыша штрафного удара вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол. Его радость была не долгой, ведь в момент передачи Арно находился в минимальном офсайде, так что счет остался без изменений. Почти сразу Арнау Мартинес обыграл защитника хозяев и пробил с пределов штрафной, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

Еще в одной атаке хозяев Адриан Эмбарба издалека сильно пробил в левый угол ворот, но Гассанига перевел мяч на угловой. В середине первого тайма не смог продолжить матч из-за травмы Блинд. На смену ему вышел Франсес, ведь больше здоровых левых защитников у Мичела не было. Ближе к концу тайма Серхио Камельо мощно пробил издалека по центру ворот, но Пауло Гассанига выполнил уверенный сейв, получив при этом повреждение. Мичел не проводил вторую вынужденную замену, поэтому аргентинский голкипер через боль продолжил матч до конца тайма. На вторую половину матча он уже не вышел.

На старте второго тайма хозяева больше владели мячом, а гости пытались опасно контратаковать. Данжума прорвался по левому флангу и выкатил круглого под удар Ивану Мартину, однако выстрел полузащитника заблокировали защитники. Для усиления игры "Жироны" вместо Асприльи и Данжумы вышли Порту и Стуани.

"Жирона" неожиданно повела в счете на 58 минуте. После вбрасывания аута Иван Мартин подал с правого фланга в штрафную, где Брайан Хиль в борьбе с защитником пробил головой в ближний угол ворот. 0:1. Хозяева побежали сразу отыграться. Иси Паласон избавился от опеки защитника и со среднего расстояния пробил в левый нижний угол ворот, но Пау Лопес удачно выбрал позицию и уверенно выполнил сейв.

Брайан Хиль получил пас на подступах к штрафной и пробил левой ногой, но мяч пролетел выше ворот. Лишь на 79-й минуте на поле появился Виктор Цыганков. Почти сразу хозяева сравняли счет. После фланговой подачи и нескольких рикошетов мяч в сетку послал Нтека. 1:1. Буквально через 3 минуты Альваро Гарсия ассистировал форварду с левого фланга, а Нтека замкнул передачу в одно касание, оформив дубль. 2:1.

"Жирона" пришла в себя только в добавленное арбитром время. Сначала Кристиан Стуани вышел лицом к лицу с голкипером и сильно пробил по центру ворот, но Аугусто Баталья уверенно нейтрализовал опасность. Перед финальным свистком Давид Лопес замкнул прострел ударом головой в левый нижний угол, однако Баталья совершил очередной эффектный сейв. Это был последний шанс жиронцев вырвать ничью. Виктор Цыганков за отведенное ему тренером время ничем особенным не отличился. Таким образом "Райо Вальекано" поднялся на 7 позицию турнирной таблицы и имеет в активе 29 очков, а "Жирона" теперь на 9 позиции с 28 очками в активе.

21-й тур Примеры.

26 января. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58

"Райо Вальекано": Баталья – Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия – Де Фрутос (Балью, 87), У. Лопес (Валентин, 58), Сисс (Нтека, 77), Эмбарба (А. Гарсия, 58) – Камельо (П. Диас, 77), Палассон.



"Жирона": Гассанига (Пау Лопес, 46) – Мартинес, Д. Лопес, Хуанпе, Блинд (Франсес, 30) – И. Мартин, Эррера, ван де Бек (Цыганков, 79) – Хиль, Асприлья (Порту, 54), Данжума (Стуани, 54).

Предупреждения: У. Лопес, 21, Нтека, 90+2, Лежен, 90+7 – Эррера, 70.