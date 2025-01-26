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Примера. Разгром в Сан-Себастьяне, ничья в Бильбао

Испания
Обновлено

Неожиданные результаты зафиксированы в 21 туре Примеры

Примера. Разгром в Сан-Себастьяне, ничья в Бильбао

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Сан-Себастьяне зафиксирован первый подобный результат. Местный "Реал Сосьедад" неожиданно ничего не сумел противопоставить "Хетафе".

В первом тайме острее были хозяева, однако они не сумели отличиться. В конце поединка гости шокировали басков 3 забитыми голами. Отличились Уче и Карлес Перес дважды.

После этого успеха "Хетафе" отдалилось от зоны вылета и теперь находится на 14 месте с 23 очками. "Реал Сосьедад" остался 9 с 28 очками в активе.

Примера. 21-й тур
Сан-Себастьян. "Реал Арена"
Реал Сосьедад - Хетафе 0:3
Голы: Уче, 72, К. Перес, 74, 85

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Муньос (Лопес, 51) – Туррьентес (Мендес, 46), Субименди, Оласагасти (Марин, 84), Гомес (Барренечеа, 70) – Кубо, Оярсабаль (0) ).

Хетафе: Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 88), Рико – Джене, Милья (Сантьяго, 83) – Сола (К. Перес, 46), Уче, да Кошта – Илдырим (Майораль, 62).

Предупреждения: Туррьентес, 15, Арамбуру, 90+5, Кубо, 90+6 - Милья, 25, Йылдырим, 45+1, Альдерете, 54, Сантьяго, 90, Беррокаль, 90+2, да Кошта, 90+6.

В Бильбао местный "Атлетик" принимал "Леганес".

Хозяева во время игры выглядели лучше, но так и не сумели поразить ворота соперника. В итоге нулевая ничья, которой могут быть удовлетворены гости. "Атлетик" теперь имеет 40 очков и поднялся на 3 позицию в турнирной таблице, а "Леганес" остался на 16-й строчке с 23-ю баллами.

Примера. 21-й тур
Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
Атлетик - Леганес 0:0


Атлетик: Симон – Горосабель (де Маркос, 61), Вивиан, Альварес, Бойро (Берчиче, 46) – Весга (Серрано, 82), Хаурегисар (Гомес, 61) – И.А. Уильямс, Беренгер (Сансет, 73), Н.А. Уильямс - Гурусета.

Леганес: Дмитриевич – Розье, Гонсалес, Настасич, Крус – Альтимира, Ею, Сиссе, Брашанац (Чикко, 82) – Раба (Родригес, 76), где ла Фуэнте (Эль Хаддади, 82).

Предупреждение: Хаурегисар, 22 - Альтимира, 28.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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