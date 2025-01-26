  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико

Испания
Обновлено

"Барселона" уничтожила "Валенсию" в рамках 21-го тура Примеры

Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

21-й тур Примеры.
26 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Валенсия" 7:1
Голы: де Йонг, 3, Торрес, 8, Рафинья, 14, Ф. Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 67, Таррега, 75 (аг) - Дуро, 59

"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 60), Кубарси, Гарсия, Кунде (Форт, 71) – Ф. Лопес, Касадо, де Йонг (Торре, 78) – Ямаль (П. Виктор, 71), Торрес, Рафинья (Левандовски, 60).

"Валенсия": Мамардашвили – Гайя (Васкес, 60), Гасеровски (Кордоба, 82), Таррега, Фулькье (Диакаби, 83) – Риоха, Пепелу, Герра, Диего Лопес (Перес, 60) – Дуро, Андре Алмей 60).

Предупреждение: Пепелу, 70.

По теме
yellow-arrow
Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
yellow-arrow
Примера. Разгром в Сан-Себастьяне, ничья в Бильбао
yellow-arrow
Команда Флика уже четвертая. Барселона - Валенсия. текстовая трансляция матча Ла Лиги
Валенсия (Испания) Примера Барселона Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2025 в 00:05
Хороший результат, а если бы еще мадридскую мерзость не тянули за уши, было бы вообще супер. Всех с победой!
Ответить
2
1
Вернуться к новостям
Комментарии 7
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2025 в 00:05
Хороший результат, а если бы еще мадридскую мерзость не тянули за уши, было бы вообще супер. Всех с победой!
Ответить
2
1
avatar
Spokoyno (Київ)
27.01.2025 в 00:01
Нарешті і у Ла Лізі яскраво перемогли Відчувалося, хто хтось передостанній та після 14 хвилини і 3:0 Барса почала грати у задоволення… своє і глядачів Потрібно якось на новий стадіон грошенят зібрати! А де заміни в перерві найбільш задіяних гравців? Невже лише Левандовський більше ніж півтори тисячі хвилин відіграв? Рафінія знову один з кращих, але і Ферран забив, проте ще згубив пару моментів. Лопес виявляється чудовим нападником 2+2 Так поки проти середнячків, але в половині матчів його можна залучати! Щеснси поки швидкість мислення випереджає швидкість дій! Ямал так нападник повинен бути егоїстом, проте іноді єдиний гол у ворота господарів починався коли Ламін попер на чотирьох! PS Ма… що у АПЛ не кортить перебиратися стільки пропустив?
Ответить
1
1
avatar
Bаrcelinius
27.01.2025 в 00:00
После 6-1 я уже болел за Валенсию.
Ответить
1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2025 в 00:06
Бедная Валенсия.))
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
26.01.2025 в 23:58
Посмотрели тренировку на мышах.
Ответить
2
1
Море23 (Одесса)
26.01.2025 в 23:57
В пол силы выиграли
Ответить
1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2025 в 00:07
Даже Кунде наконец-то дали пару минут отдохнуть.)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости