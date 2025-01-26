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Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико
"Барселона" уничтожила "Валенсию" в рамках 21-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-й тур Примеры.
26 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Валенсия" 7:1
Голы: де Йонг, 3, Торрес, 8, Рафинья, 14, Ф. Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 67, Таррега, 75 (аг) - Дуро, 59
"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 60), Кубарси, Гарсия, Кунде (Форт, 71) – Ф. Лопес, Касадо, де Йонг (Торре, 78) – Ямаль (П. Виктор, 71), Торрес, Рафинья (Левандовски, 60).
"Валенсия": Мамардашвили – Гайя (Васкес, 60), Гасеровски (Кордоба, 82), Таррега, Фулькье (Диакаби, 83) – Риоха, Пепелу, Герра, Диего Лопес (Перес, 60) – Дуро, Андре Алмей 60).
Предупреждение: Пепелу, 70.
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