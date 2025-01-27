  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Разгром аутсайдера и 4 голевых действия Фермина Лопеса. Барселона – Валенсия 7:1. Обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разгром аутсайдера и 4 голевых действия Фермина Лопеса. Барселона – Валенсия 7:1. Обзор матча

Испания

Каталонцев прорвало после четырех встреч без побед в Ла Лиге

Разгром аутсайдера и 4 голевых действия Фермина Лопеса. Барселона – Валенсия 7:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже к 14-й минуте "сине-гранатовые" отгрузили сопернику 3 мяча. До перерыва Фермин Лопес сделал счет 5:0, оформив дубль и отдав ассист. В первом тайме "блаугранас" демонстрировали владение на уровне 80%, а почти все 6 ударов в створ оказались результативными. Во второй половине подопечные Флика ожидаемо сбавили обороты.

Каталонцы замыкают топ-3 (42 балла). 2 февраля команда будет принимать "Алавес". "Черно-белые" занимают 19-ю позицию (16 очков). Впереди домашняя встреча против "Сельты".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Испании

Барселона. Эстадио Олимпико, 45 312 зрителей

Барселона – Валенсия 7:1

Голы: де Йонг, 3, Торрес, 8, Рафинья, 14, Лопес, 24, 45+4, Левандовский, 66, Таррега, 75 (аг) – Дуро, 59

По теме
yellow-arrow
Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
yellow-arrow
Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико
yellow-arrow
Примера. Разгром в Сан-Себастьяне, ничья в Бильбао
Барселона Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости