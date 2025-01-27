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Барселона только третий раз в истории разгромила Валенсию с разницей в 6 мячей

Испания

И впервые забила летучим мышам 7 голов

Барселона только третий раз в истории разгромила Валенсию с разницей в 6 мячей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 21-м туре Ла Лиги каталонцы уверенно победили дома "оранжевых" со счетом 7:1. Ранее только в двух очных встречах "сине-гранатовые" обыгрывали соперника с разницей в 6 мячей.

Читайте такжеРазгром аутсайдера и 4 голевых действия Фермина Лопеса. Барселона – Валенсия 7:1. Обзор матча

В 1958 году "блаугранас" оформили викторию 6:0, а полвека спустя повторили этот рекорд. В 1976-м хозяева также отличились шесть раз, но тогда "черно-белые" ответили хотя бы одним точным ударом.

В предыдущих 9 очных поединках "Барселона" теряла очки только в первом круге 2023/24, когда на стадионе "Месталья" соперники расписали ничью (1:1).

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Валенсия (Испания) Барселона
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Источник:
Wildstat
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2025 в 08:35
Какие смешные заголовки в уа-футбол... Вот это вклинивание в заголовок слова "только"..., как бы дает понять всем следующее... Абсолютно все команды Лиги выносят Валенсию крупно, каждый день и много раз .... А Барселона сделала это всего лишь в третий раз... Непорядок... Ай-яй-яй, тебе Барселона...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2025 в 08:35
Какие смешные заголовки в уа-футбол... Вот это вклинивание в заголовок слова "только"..., как бы дает понять всем следующее... Абсолютно все команды Лиги выносят Валенсию крупно, каждый день и много раз .... А Барселона сделала это всего лишь в третий раз... Непорядок... Ай-яй-яй, тебе Барселона...
Ответить
0
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