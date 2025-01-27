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Барселона только третий раз в истории разгромила Валенсию с разницей в 6 мячей
И впервые забила летучим мышам 7 голов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 21-м туре Ла Лиги каталонцы уверенно победили дома "оранжевых" со счетом 7:1. Ранее только в двух очных встречах "сине-гранатовые" обыгрывали соперника с разницей в 6 мячей.
В 1958 году "блаугранас" оформили викторию 6:0, а полвека спустя повторили этот рекорд. В 1976-м хозяева также отличились шесть раз, но тогда "черно-белые" ответили хотя бы одним точным ударом.
В предыдущих 9 очных поединках "Барселона" теряла очки только в первом круге 2023/24, когда на стадионе "Месталья" соперники расписали ничью (1:1).
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