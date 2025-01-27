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Выход Цыганкова удачу не принес. Райо Вальекано - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
Все изменилось за три минуты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" одержал волевую победу над "Жироной" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Во втором тайме каталонский клуб открыл счет, но на 80-й и 83-й минутах пропустил два гола.
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков появился на поле с замены на 79-й минуте.
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21-й тур Примеры.
26 января. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Жирона" 2:1
Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58
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