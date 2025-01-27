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Провал в Сан-Себастьяне. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3. Видео голов и обзор матча
Ужасная 15-минутка от басков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе" сенсационно разгромил "Реал Сосьедад" на выезде в поединке 21-го тура чемпионата Испании.
Все свои три гола гости забили во втором тайме. Дублем отличился Карлес Перес.
В турнирной таблице "Реал Сосьедад" теперь находится на 9-м месте, "Хетафе" - на 14-м.
Примера. 21-й тур
Сан-Себастьян. "Реал Арена"
"Реал Сосьедад" - "Хетафе" 0:3
Голы: Уче, 72, К. Перес, 74, 85
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