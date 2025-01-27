  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности

Испания

До установления нового рекорда было очень близко

Флик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик стал вторым лучшим наставником "блаугранас", под руководством которого команда забила 100 голов.

В своем дебютном сезоне во главе каталонского гранда 59-летний немец достиг отметки в 100 забитых голов его командой всего за 32 матча во всех турнирах, что делает его вторым лучшим тренером в истории клуба по показателю результативности после Эленио Эрреры в 1959 году, которому понадобился лишь 31 матч.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также напомним, что на данный момент "Барселона" находится на третьем месте в Ла Лиге, набрав 42 очка после 21-го тура в чемпионате Испании.

По теме
yellow-arrow
Флик: Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах. Это не лучшая ситуация для Пеньи
yellow-arrow
Провал в Сан-Себастьяне. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Выход Цыганкова удачу не принес. Райо Вальекано - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости