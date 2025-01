Флик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик стал вторым лучшим наставником "блаугранас", под руководством которого команда забила 100 голов.

В своем дебютном сезоне во главе каталонского гранда 59-летний немец достиг отметки в 100 забитых голов его командой всего за 32 матча во всех турнирах, что делает его вторым лучшим тренером в истории клуба по показателю результативности после Эленио Эрреры в 1959 году, которому понадобился лишь 31 матч.

100 - Barcelona have scored 100 goals in just 32 games in all competitions under Hans-Dieter Flick, making him the second fastest manager to reach that figure with Barça after Helenio Herrera in 1959 (31 games). Engineering. pic.twitter.com/5I2zQfD2UQ