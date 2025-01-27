Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности
До установления нового рекорда было очень близко
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик стал вторым лучшим наставником "блаугранас", под руководством которого команда забила 100 голов.
В своем дебютном сезоне во главе каталонского гранда 59-летний немец достиг отметки в 100 забитых голов его командой всего за 32 матча во всех турнирах, что делает его вторым лучшим тренером в истории клуба по показателю результативности после Эленио Эрреры в 1959 году, которому понадобился лишь 31 матч.
100 - Barcelona have scored 100 goals in just 32 games in all competitions under Hans-Dieter Flick, making him the second fastest manager to reach that figure with Barça after Helenio Herrera in 1959 (31 games). Engineering. pic.twitter.com/5I2zQfD2UQ— OptaJose (@OptaJose) January 26, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также напомним, что на данный момент "Барселона" находится на третьем месте в Ла Лиге, набрав 42 очка после 21-го тура в чемпионате Испании.
Популярное сейчас
- Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Барселона готова предложить своему вингеру новый контракт
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?