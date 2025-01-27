Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик: Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах. Это не лучшая ситуация для Пеньи
Испанец начинает проигрывать конкуренцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подвел итоги разгромной победы над "Валенсией" (7:1) в 21-туре Ла Лиги.
"Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились с этой задачей. Все были очень вовлечены в игру и безупречны.
Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах, и для меня это очень важно. Это не лучшая ситуация для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение совместно со своим штабом, и мы им довольны.
Фермин поучаствовал в нескольких голах и стал MVP матча. Я в восторге от него, он хорошо владеет мячом, хорошо завершает атаки...
Выбор игроков - это моя работа. Хорошо, что они усложняют мне задачу выбора стартовой одиннадцатки", - приводит слова немца Marca.
Читайте такжеФлик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности
Популярное сейчас
- Очередной гол Довбика, Барселона забила семь голов, поражение Жироны с Цыганковым. Главные новости за 26 января
- Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Вальядолид – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.01.2025
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon