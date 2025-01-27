Флик: Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах. Это не лучшая ситуация для Пеньи

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подвел итоги разгромной победы над "Валенсией" (7:1) в 21-туре Ла Лиги.

"Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились с этой задачей. Все были очень вовлечены в игру и безупречны.

Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах, и для меня это очень важно. Это не лучшая ситуация для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение совместно со своим штабом, и мы им довольны.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и стал MVP матча. Я в восторге от него, он хорошо владеет мячом, хорошо завершает атаки...

Выбор игроков - это моя работа. Хорошо, что они усложняют мне задачу выбора стартовой одиннадцатки", - приводит слова немца Marca.