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Флик: Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах. Это не лучшая ситуация для Пеньи

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Испанец начинает проигрывать конкуренцию

Флик: Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах. Это не лучшая ситуация для Пеньи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подвел итоги разгромной победы над "Валенсией" (7:1) в 21-туре Ла Лиги.

"Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились с этой задачей. Все были очень вовлечены в игру и безупречны.

Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах, и для меня это очень важно. Это не лучшая ситуация для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение совместно со своим штабом, и мы им довольны.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и стал MVP матча. Я в восторге от него, он хорошо владеет мячом, хорошо завершает атаки...

Выбор игроков - это моя работа. Хорошо, что они усложняют мне задачу выбора стартовой одиннадцатки", - приводит слова немца Marca.

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Барселона Войцех Щенсны Иньяки Пенья Ханси Флик Фермин Лопес Валенсия
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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