Полузащитник Барселоны прокомментировал свое будущее в команде

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о своем будущем в клубе и борьбе команды за титул Ла Лиги после разгромной победы над "Валенсией" (7:1).

"Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я выкладываюсь на все 100%, поэтому должен показать, что должен играть. Я просто сосредоточен на том, что происходит на данный момент. На все свое время. Я чувствую, что могу помогать команде, в этом матче я смог забить, мы победили".

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"Мы можем выиграть Ла Лигу в этом сезоне. Нам нужно набраться уверенности на следующие несколько недель и иметь возможность бороться с прямыми конкурентами. Сегодня мы провели великолепную игру. Мы забиваем много голов, хорошо атакуем, нам нужно продолжать работать в том же духе", — приводит его слова издание Mundo Deportivo.

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Напомним, что действующий контракт Френки де Йонга с "Барселоной" истекает летом 2026 года. В этом сезоне 27-летний голландец забил два гола и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за клуб во всех турнирах.