  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Барселоны прокомментировал свое будущее в команде
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Барселоны прокомментировал свое будущее в команде

Испания

Футболиста связывают с возможным переходом в другой клуб

Полузащитник Барселоны прокомментировал свое будущее в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о своем будущем в клубе и борьбе команды за титул Ла Лиги после разгромной победы над "Валенсией" (7:1).

"Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я выкладываюсь на все 100%, поэтому должен показать, что должен играть. Я просто сосредоточен на том, что происходит на данный момент. На все свое время. Я чувствую, что могу помогать команде, в этом матче я смог забить, мы победили".

Читайте такжеФлик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности

"Мы можем выиграть Ла Лигу в этом сезоне. Нам нужно набраться уверенности на следующие несколько недель и иметь возможность бороться с прямыми конкурентами. Сегодня мы провели великолепную игру. Мы забиваем много голов, хорошо атакуем, нам нужно продолжать работать в том же духе", — приводит его слова издание Mundo Deportivo.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт Френки де Йонга с "Барселоной" истекает летом 2026 года. В этом сезоне 27-летний голландец забил два гола и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за клуб во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Флик: Мы никогда не проигрывали с Щенсным в воротах. Это не лучшая ситуация для Пеньи
yellow-arrow
Флик стал вторым лучшим тренером Барселоны в истории по показателю результативности
yellow-arrow
Провал в Сан-Себастьяне. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3. Видео голов и обзор матча
Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости