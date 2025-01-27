В сборной Испании определились с судьбой своего главного тренера

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продолжит свой контракт.

Как сообщает местное издание Marca, руководство Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) на ближайшем заседании, которое состоится в этот понедельник, 27-го января, будет обсуждать возможность продления контракта с нынешним наставником "Фурии Роха" до 2028 года, когда состоится следующий чемпионат Европы. Между сторонами была достигнута предварительная договоренность.

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Напомним, что Луис де ла Фуэнте во главе сборной Испании выиграл Евро-2024 и титул Лиги наций УЕФА в сезоне 2022/23.