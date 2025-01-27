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В сборной Испании определились с судьбой своего главного тренера
Известно, предложит ли RFEF новый контракт для менеджера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продолжит свой контракт.
Как сообщает местное издание Marca, руководство Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) на ближайшем заседании, которое состоится в этот понедельник, 27-го января, будет обсуждать возможность продления контракта с нынешним наставником "Фурии Роха" до 2028 года, когда состоится следующий чемпионат Европы. Между сторонами была достигнута предварительная договоренность.
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Напомним, что Луис де ла Фуэнте во главе сборной Испании выиграл Евро-2024 и титул Лиги наций УЕФА в сезоне 2022/23.
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