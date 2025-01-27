Официально: Луис де ла Фуэнте останется главным тренером сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до конца июля 2028 года.

На официальном сайте Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) сообщается о том, что вместе с 63-летним наставником новые соглашения подписали и все члены его тренерского штаба.

???????? Luis de la Fuente renueva como seleccionador nacional hasta el año 2028.



➡️ La RFEF apuesta por la continuidad del técnico de la @SEFutbol que ha llevado a España a la conquista de la última edición de la Eurocopa y de la UEFA Nations League.



ℹ️ https://t.co/WJEVQCtBbf pic.twitter.com/sZo6pODcHq — RFEF (@rfef) January 27, 2025

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Напомним, что о назначении Луиса де ла Фуэнте на должность главного тренера сборной Испании было объявлено 12-го декабря 2022 года, а к своим обязанностям он приступил в начале 2023 года. За это время под его руководством "Фурия Роха" выиграла Лигу наций УЕФА в сезоне 2022/23 и одержала победу на Евро-2024.