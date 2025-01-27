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Официально: Луис де ла Фуэнте останется главным тренером сборной Испании

Испания
Обновлено

Специалист подписал контракт до 2028 года

Официально: Луис де ла Фуэнте останется главным тренером сборной Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до конца июля 2028 года.

На официальном сайте Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) сообщается о том, что вместе с 63-летним наставником новые соглашения подписали и все члены его тренерского штаба.

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Напомним, что о назначении Луиса де ла Фуэнте на должность главного тренера сборной Испании было объявлено 12-го декабря 2022 года, а к своим обязанностям он приступил в начале 2023 года. За это время под его руководством "Фурия Роха" выиграла Лигу наций УЕФА в сезоне 2022/23 и одержала победу на Евро-2024.

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Испания Национальная сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
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