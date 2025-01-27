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Ла Лига назвала имя лучшего тренера января

Испания

Для Бордаласа это первая такая награда в этом сезоне

Ла Лига назвала имя лучшего тренера января

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас получил награду лучшего тренера января в Ла Лиге.

Команда 60-летнего специалиста провела в этом месяце три матча в Ла Лиге. Клуб одержал две победы над "Реал Сосьедадом" и "Лас-Пальмасом", а также сыграл вничью с "Барселоной".

Бордалас в голосовании за эту награду опередил таких опытных тренеров, как Карло Анчелотти из "Реала" и Борху Хименеса из "Леганеса".

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Источник:
Ла Лига
Опубликовал: Екатерина Власова
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