Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига назвала имя лучшего тренера января
Для Бордаласа это первая такая награда в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас получил награду лучшего тренера января в Ла Лиге.
Команда 60-летнего специалиста провела в этом месяце три матча в Ла Лиге. Клуб одержал две победы над "Реал Сосьедадом" и "Лас-Пальмасом", а также сыграл вничью с "Барселоной".
Бордалас в голосовании за эту награду опередил таких опытных тренеров, как Карло Анчелотти из "Реала" и Борху Хименеса из "Леганеса".
Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ла Лига
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- "Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
- "Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан
- "Попасть в топ-8 будет очень трудно". Анчелотти рассказал о перспективах Реала в Лиге чемпионов
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000