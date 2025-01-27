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Барселона договорилась о новом контракте с хавбеком. Отступные 1 миллиард евро

Испания

Испанцы продолжают укреплять свою команду

Барселона договорилась о новом контракте с хавбеком. Отступные 1 миллиард евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" достигла принципиального согласия с Гави относительно нового контракта. Об этом сообщает Фабрицио Романо с посланием на Хави Торреса.

Молодому испанскому хавбеку предложено долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2031 года.

Сумма отступных за футболиста - 1 миллиард евро.

Гави в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал три ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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