Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Алавес – Сельта 1:1. Ничья в битве за важные очки
В заключительном матче 21-го тура Примеры "Алавес" и "Сельта" поделили очки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже на старте поединка после розыгрыша углового Фран Бельтран сыграл рукой в собственной штрафной и хозяева получили право пробивать пенальти. Кике Гарсия пробил уверенно в угол ворот и открыл счет во встрече. Во втором тайме больше атаковали гости, сумевшие сравнять счет усилиями Дурана. Таким образом, "Сельта" набрала 25 очков и остается на 13 месте в турнирной таблице, у "Алавеса" 21 зачетный балл и 17 позиция рядом с зоной вылета.
Алавес - Сельта 1:1
Голы: Кике Гарсия, 6 (пен.) – Дуран, 67
Алавес: Овоно – Теналья, Абкар, Диарра, Санчес – Висенте, Гевара, Бенавидес (Мартин, 71), Конечни (Вильялибре, 71) – Гуриди, Кике Гарсия (Мартинес, 90).
Сельта: Гвайта – Лаго (Родригес, 46), Старфельт, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба, Ристич (Альварес, 76) – Дуран (Лопес, 85), Серви (Сведберг, 46), Иглесиас (Дувикас, 63).
Предупреждения: Абкар, 78, Кике Гарсия, 82 – Алонсо, 33, Ристич, 64, Альварес, 81.
Популярное сейчас
- Минай определился с главным кандидатом на пост главного тренера
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon