Примера. Алавес – Сельта 1:1. Ничья в битве за важные очки

Уже на старте поединка после розыгрыша углового Фран Бельтран сыграл рукой в ​​собственной штрафной и хозяева получили право пробивать пенальти. Кике Гарсия пробил уверенно в угол ворот и открыл счет во встрече. Во втором тайме больше атаковали гости, сумевшие сравнять счет усилиями Дурана. Таким образом, "Сельта" набрала 25 очков и остается на 13 месте в турнирной таблице, у "Алавеса" 21 зачетный балл и 17 позиция рядом с зоной вылета.

Алавес - Сельта 1:1

Голы: Кике Гарсия, 6 (пен.) – Дуран, 67

Алавес: Овоно – Теналья, Абкар, Диарра, Санчес – Висенте, Гевара, Бенавидес (Мартин, 71), Конечни (Вильялибре, 71) – Гуриди, Кике Гарсия (Мартинес, 90).

Сельта: Гвайта – Лаго (Родригес, 46), Старфельт, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба, Ристич (Альварес, 76) – Дуран (Лопес, 85), Серви (Сведберг, 46), Иглесиас (Дувикас, 63).

Предупреждения: Абкар, 78, Кике Гарсия, 82 – Алонсо, 33, Ристич, 64, Альварес, 81.