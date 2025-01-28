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Не желает уходить. Нидерландский полузащитник Барселоны хочет продлить контракт с клубом

Испания

Сказал об этом Флику и Деку

Не желает уходить. Нидерландский полузащитник Барселоны хочет продлить контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг сказал главному тренеру и спортивному директору о своем желании продлить контракт с каталонской командой.

По информации Mundo Deportivo, Френки де Йонг счастлив в "Барсе" и своей ролью в команде, ведь он стал игроком стартового состава и играет без дискомфорта в голеностопе.

Издание отмечает, что де Йонг говорил с представителями "Барселоны" о продлении контракта, который истекает летом 2026 года. В свою очередь "Барса" приняла решение посмотреть, как нидерландец доиграет этот сезон, и исходя из его результативности будет принято решение, подпишут с ним новый контракт или нет.

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Напомним, что за этот сезон 27-летний полузащитник принял участие в 10 играх в чемпионате Испании, отличившихся 2 голами и одной голевой передачей.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
28.01.2025 в 08:44
Гравець то непоганий, проте оклад трошки неадекватний до його вкладу в результати команди... Є над чим міркувати!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.01.2025 в 08:44
Гравець то непоганий, проте оклад трошки неадекватний до його вкладу в результати команди... Є над чим міркувати!
Ответить
0
0

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