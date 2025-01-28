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Хавбек вернулся к тренировкам с Барсой после недомогания
Если ничего не случится, он будет готов сыграть против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Валенсия" прошел без хавбека каталонской команды Педри из-за того, что у 22-летнего полузащитника было обнаружено недомогание, сопровождавшееся диареей и рвотой.
Однако в матче в рамках ЛЧ, который состоится в среду против "Аталанты", Педри присутствует и может выйти на игру со старта. По информации Mundo Deportivo, игрок был замечен на тренировках "блаугранас".
За этот сезон испанец сыграл в семи матчах Лиги чемпионов, в этом турнире он отдал две результативные передачи.
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