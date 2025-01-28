As: Реал Мадрид заинтересовался голкипером Трабзонспора

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании 19-летнего турецкого голкипера Онуралпа Чевиккана, сообщает As.

По информации источника, во время игры молодежной сборной Испании против молодежной сборной Турции были замечены скауты мадридского "Реала".

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Отмечается, что руководство "Реала" хочет подписать Чевиккана на перспективу. В планах "сливочных" заключить контракт с 19-летним турком и отправить его в "Кастилью".

Добавим, что в турецкой лиге U-19 и юношеской лиге УЕФА Чевиккан сыграл в 4 матчах, в которых пропустил 4 мяча.