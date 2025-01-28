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As: Реал Мадрид заинтересовался голкипером Трабзонспора
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Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" заинтересован в подписании 19-летнего турецкого голкипера Онуралпа Чевиккана, сообщает As.
По информации источника, во время игры молодежной сборной Испании против молодежной сборной Турции были замечены скауты мадридского "Реала".
Отмечается, что руководство "Реала" хочет подписать Чевиккана на перспективу. В планах "сливочных" заключить контракт с 19-летним турком и отправить его в "Кастилью".
Добавим, что в турецкой лиге U-19 и юношеской лиге УЕФА Чевиккан сыграл в 4 матчах, в которых пропустил 4 мяча.
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