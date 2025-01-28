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"Не лучший". Даниэль Карвахаль - о нападающем мадридского Реала

Испания
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Будущий лидер Реала

"Не лучший". Даниэль Карвахаль - о нападающем мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль поделился своим мнением о нападающем "сливочных" Килиане Мбаппе:

"Он забивает очень много голов и фантастически адаптировался в команде с первого дня. Надеюсь, он продолжит забивать".

Килиан – лидер. Он один из лучших в мире, если не самый лучший. Он присоединился к команде и стал одним из нас. Фантастический парень. Такое чувство, что он в "Реале" уже пять или шесть лет", — цитирует защитника As.

Напомним, за этот сезон в Ла Лиге француз успел оформить свой первый хет-трик, кроме этого он забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи в 19 матчах.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе
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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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