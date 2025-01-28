Центральный защитник "Барселоны" получил очередную травму.

На официальном сайте каталонского гранда сообщается о том, что Андреас Кристенсен получил травму икроножной мышцы во время тренировки с командой в этот понедельник. 28-летний игрок будет отсутствовать в течение трех недель.

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Добавим, что в этом сезоне Андреас Кристенсен провел всего один матч в первом туре Ла Лиги, во время которого он получил тяжелую травму ахиллова сухожилия. После своего восстановления датчанин трижды попадал в заявку "сине-гранатовых" на матчи, но еще не выходил на поле.