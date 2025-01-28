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Защитник Барселоны получил очередную травму

Испания

Недавно он восстановился от предыдущего повреждения

Защитник Барселоны получил очередную травму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" получил очередную травму.

На официальном сайте каталонского гранда сообщается о том, что Андреас Кристенсен получил травму икроножной мышцы во время тренировки с командой в этот понедельник. 28-летний игрок будет отсутствовать в течение трех недель.

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Добавим, что в этом сезоне Андреас Кристенсен провел всего один матч в первом туре Ла Лиги, во время которого он получил тяжелую травму ахиллова сухожилия. После своего восстановления датчанин трижды попадал в заявку "сине-гранатовых" на матчи, но еще не выходил на поле.

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Барселона Андреас Кристенсен
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1 голосов
Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2025 в 14:17
Азар и тот покрепче стекло было. Это вообще что-то. Упаковать тщательно и отослать подальше.
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0
1
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2025 в 14:17
Азар и тот покрепче стекло было. Это вообще что-то. Упаковать тщательно и отослать подальше.
Ответить
0
1

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