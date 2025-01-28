Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Барселоны получил очередную травму
Недавно он восстановился от предыдущего повреждения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" получил очередную травму.
На официальном сайте каталонского гранда сообщается о том, что Андреас Кристенсен получил травму икроножной мышцы во время тренировки с командой в этот понедельник. 28-летний игрок будет отсутствовать в течение трех недель.
Добавим, что в этом сезоне Андреас Кристенсен провел всего один матч в первом туре Ла Лиги, во время которого он получил тяжелую травму ахиллова сухожилия. После своего восстановления датчанин трижды попадал в заявку "сине-гранатовых" на матчи, но еще не выходил на поле.
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Зинченко нанял агента в Германии, - источник
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Комментарии 1