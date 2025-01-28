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Главный тренер Барселоны хочет пригласить в команду защитника Борнмута
Речь не о Забарном
Getty Images / Global Images Ukraine
Ханс Флик хочет, чтобы "Барселона" подписала защитника "Борнмута" Дина Хейсена. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик попросил руководство каталонского клуба связаться с агентом защитника "Борнмута" Дина Хейсена, чтобы совершить переход.
Немецкий специалист рассматривает 19-летнего испанского игрока на перспективу и если Рональд Араухо покинет "Барсу", чтобы у команды была замена.
За этот сезон одноклубник Ильи Забарного сыграл в 17 играх в АПЛ, в которых забил 2 гола.
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