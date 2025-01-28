Главный тренер Барселоны хочет пригласить в команду защитника Борнмута

Ханс Флик хочет, чтобы "Барселона" подписала защитника "Борнмута" Дина Хейсена. Об этом сообщает El Nacional.

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По информации источника, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик попросил руководство каталонского клуба связаться с агентом защитника "Борнмута" Дина Хейсена, чтобы совершить переход.

Немецкий специалист рассматривает 19-летнего испанского игрока на перспективу и если Рональд Араухо покинет "Барсу", чтобы у команды была замена.

За этот сезон одноклубник Ильи Забарного сыграл в 17 играх в АПЛ, в которых забил 2 гола.