  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бывший клуб Хави хочет подписать 18-летнего воспитанника академии Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший клуб Хави хочет подписать 18-летнего воспитанника академии Барселоны

Испания

Один из грандов на Ближнем Востоке

Бывший клуб Хави хочет подписать 18-летнего воспитанника академии Барселоны

Фото - Twitter / X

Новина українською

Катарский "Аль-Садд" хочет подписать 18-летнего воспитанника академии "Барселоны".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний воспитанник Ла Масии Пау Прим согласился переехать в Катар. Талантливый испанец получил важное предложение от "Аль-Садда". На данный момент между клубом и представителями игрока продолжаются переговоры относительно полноценного трансфера.

Читайте такжеХоффенхайм подпишет перспективного тинейджера, за которым следили топ-клубы АПЛ

Ожидается, что молодой полузащитник в ближайшее время станет игроком команды, которую тренирует бывший менеджер академии "Барселоны" Феликс Санчес. Футболист дал устное согласие на переход.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Пау Прим провел 16 игр в составе молодежной команды "Барселоны", отметившись двумя ассистами. На сайте Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Интер летом может побороться с Реалом за талантливого хавбека Комо
yellow-arrow
Главный тренер Барселоны хочет пригласить в команду защитника Борнмута
yellow-arrow
Защитник Барселоны получил очередную травму
Барселона Ла Масия Аль-Садд (Доха)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости