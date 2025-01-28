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Бывший клуб Хави хочет подписать 18-летнего воспитанника академии Барселоны
Один из грандов на Ближнем Востоке
Фото - Twitter / X
Катарский "Аль-Садд" хочет подписать 18-летнего воспитанника академии "Барселоны".
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний воспитанник Ла Масии Пау Прим согласился переехать в Катар. Талантливый испанец получил важное предложение от "Аль-Садда". На данный момент между клубом и представителями игрока продолжаются переговоры относительно полноценного трансфера.
Ожидается, что молодой полузащитник в ближайшее время станет игроком команды, которую тренирует бывший менеджер академии "Барселоны" Феликс Санчес. Футболист дал устное согласие на переход.
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В этом сезоне Пау Прим провел 16 игр в составе молодежной команды "Барселоны", отметившись двумя ассистами. На сайте Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.
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