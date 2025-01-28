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Аль-Иттихад вскоре подпишет полузащитника Барселоны
Об этом пишет Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" достиг устной договоренности с "Барселоной Б" по трансферу перспективного полузащитника Унаи Эрнандеса.
По информации Фабрицио Романо, фиксированная сумма контракта составляет 4,5 миллиона евро, а также предусмотрены дополнительные бонусы 500 тыс. евро и пункт о продаже также включены в пакет.
Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшее время после того, как Унаи пройдет медицинское обследование.
Эрнандес в текущем сезоне провел 20 матчей за "Барселону Б", отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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