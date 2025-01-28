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Ла Лига подала апелляцию на отмену решения CSD - зарегистрировать двух игроков Барселоны
Хавьер Тебас снова высказался по поводу этой ситуации
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ситуация вокруг регистрации футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" продолжает набирать обороты.
Несмотря на временное разрешение Высшего спортивного совета (CSD) на участие игроков в матчах, Ла Лига подала апелляцию на это решение, утверждая, что оно является незаконным.
"Мы против их регистрации. Клубы, которые пожаловались на решение CSD, правы. Если мы, как лига, подаем соответствующие апелляции, то это потому, что мы считаем, что решение не было принято в соответствии с правилами", - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
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