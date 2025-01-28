Ла Лига подала апелляцию на отмену решения CSD - зарегистрировать двух игроков Барселоны

Ситуация вокруг регистрации футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" продолжает набирать обороты.

Несмотря на временное разрешение Высшего спортивного совета (CSD) на участие игроков в матчах, Ла Лига подала апелляцию на это решение, утверждая, что оно является незаконным.