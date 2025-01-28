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Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Испания

Мы хотим сотрудничать как можно дольше (с)

Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде.

"Мы с руководством клуба хотим сотрудничать как можно дольше. Я чувствую, что "Реал" верит в меня", - сказал Анчелотти.

Напомним, что завтра, 29 января, "Реал" сыграет против "Бреста" в рамках восьмого тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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