Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде.

"Мы с руководством клуба хотим сотрудничать как можно дольше. Я чувствую, что "Реал" верит в меня", - сказал Анчелотти.

Напомним, что завтра, 29 января, "Реал" сыграет против "Бреста" в рамках восьмого тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.