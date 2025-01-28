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Анчелотти высказался о своем будущем в Реале
Мы хотим сотрудничать как можно дольше (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде.
"Мы с руководством клуба хотим сотрудничать как можно дольше. Я чувствую, что "Реал" верит в меня", - сказал Анчелотти.
Напомним, что завтра, 29 января, "Реал" сыграет против "Бреста" в рамках восьмого тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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