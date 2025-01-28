Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал хочет арендовать хавбека Интера
Стороны уже договорились о сделке
sempreinter
"Вильярреал" договорился об аренде правого полузащитника "Интера" Тейджона Бьюкенена.
Как пишет Фабрицио Романо, испанцы будут покрывать полную зарплату игрока. Соглашение также будет включать пункт о выкупе Тейджона.
Бьюкенен в январе 2024 года присоединился к "Интеру" за 7,3 млн евро из "Брюгге". Хавбек в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 163 минуты.
Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бущан прошел медобследование в Аль-Шабабе. Фото кипера в футболке нового клуба
- Мэра Дрогобыча и еще нескольких городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
- Палкин рассказал, где Шахтер планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000