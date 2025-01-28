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Вильярреал хочет арендовать хавбека Интера

Испания

Стороны уже договорились о сделке

Вильярреал хочет арендовать хавбека Интера

sempreinter

Новина українською

"Вильярреал" договорился об аренде правого полузащитника "Интера" Тейджона Бьюкенена.

Как пишет Фабрицио Романо, испанцы будут покрывать полную зарплату игрока. Соглашение также будет включать пункт о выкупе Тейджона.

Бьюкенен в январе 2024 года присоединился к "Интеру" за 7,3 млн евро из "Брюгге". Хавбек в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 163 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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