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Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист Реала

Испания

Этот приз выиграли три разных игрока

Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист мадридского "Реала".

Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком в чемпионате Испании по итогам января.

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В этом месяце 26-летний француз забил пять голов в трех матчах Ла Лиги, в том числе на его счету хет-трик в игре с "Реал Вальядолидом" (0:3), который стал первым в футболке "сливочных".

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Напомним, что в ноябре прошлого года награду лучшему игроку месяца от Ла Лиги получил Винисиус Жуниор, а в декабре аналогичную награду вручили Джуду Беллингему.

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Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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