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Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист Реала
Этот приз выиграли три разных игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист мадридского "Реала".
Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком в чемпионате Испании по итогам января.
В этом месяце 26-летний француз забил пять голов в трех матчах Ла Лиги, в том числе на его счету хет-трик в игре с "Реал Вальядолидом" (0:3), который стал первым в футболке "сливочных".
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Напомним, что в ноябре прошлого года награду лучшему игроку месяца от Ла Лиги получил Винисиус Жуниор, а в декабре аналогичную награду вручили Джуду Беллингему.
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