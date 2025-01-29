Топ-матч под вопросом. Барселона не знает, где проведёт Эль Класико

Испанская "Барселона" не знает, где проведёт Эль Класико.

По информации The Athletic, помимо задержки реконструкции "Камп Ноу" есть и другая причина – концерт группы The Rolling Stones, который пройдёт на "Монжуике". Музыканты выступят 11-12 мая, в день Эль Классико.

Но после концерта клуб также не сможет вернуться на поле из-за состояния газона. Нужно подготовить новое поле.

"Барселону" заверили, что работы по реконструкции "Камп Ноу" идут хорошо, но испанский клуб изучает другие варианты, чтобы не зависеть от обстоятельств.

Один из вариантов был провести Эль Класико в Европе. Рассматривались лондонский "Уэмбли" и парижский "Стад де Франс". Это было не лучшим решением, потому что продажу билетов пришлось бы открыть для всех, кроме членов клуба, и руководство побоялось, что придёт много нейтральных болельщиков или фанатов "Реала".

Каталонское радио сообщило, что матч могут провести на стадионе "Йохан Кройф", где играют женская, вторая команда "Барселоны" и молодёжная команда.

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Эль Класико запланировано на 11 мая.