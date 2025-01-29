Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал не планирует продавать свою звезду, если он сам об этом не попросит
Винисиус не покинет Реал в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" не намерен продавать своего звездного вингера Винисиуса Жуниора, если игрок сам об этом не попросит. Об этом пишет издание COPE.
По информации источника, "Реал" не получал никаких официальных предложений по трансферу Винисиуса, несмотря на слухи о безумной сумме в 1 миллиард евро за пятилетний контракт в Саудовской Аравии, которые активно обсуждались в СМИ.
Винисиус имеет с "Реалом" договор, который рассчитан до 30 июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барселона – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
- Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
- Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000