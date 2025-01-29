Реал не планирует продавать свою звезду, если он сам об этом не попросит

Мадридский "Реал" не намерен продавать своего звездного вингера Винисиуса Жуниора, если игрок сам об этом не попросит. Об этом пишет издание COPE.

По информации источника, "Реал" не получал никаких официальных предложений по трансферу Винисиуса, несмотря на слухи о безумной сумме в 1 миллиард евро за пятилетний контракт в Саудовской Аравии, которые активно обсуждались в СМИ.

Винисиус имеет с "Реалом" договор, который рассчитан до 30 июня 2027 года.