  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн летом может покинуть Атлетико Мадрид летом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн летом может покинуть Атлетико Мадрид летом

Испания
Обновлено

Игрок может перейти в клуб MLS

Гризманн летом может покинуть Атлетико Мадрид летом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Антуан Гризманн уведомил руководство "Атлетико Мадрид" о своем желании покинуть клуб летом. Об этом сообщает издание Fichajes.

По информации источника, Гризманн серьезно рассматривает вариант продолжения карьеры в США, в частности, в клубе MLS "Лос-Анджелес", где уже выступают его бывшие партнеры по сборной Франции Уго Льорис и Оливье Жиру.

"Атлетико" готов отпустить своего игрока, если поступит соответствующее предложение.

Антуан имеет контракт с испанским клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
По теме
yellow-arrow
Реал не планирует продавать свою звезду, если он сам об этом не попросит
yellow-arrow
Топ-матч под вопросом. Барселона не знает, где проведёт Эль Класико
yellow-arrow
Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист Реала
Уго Льорис Атлетико (Мадрид) Оливье Жиру Антуан Гризманн ФК
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости