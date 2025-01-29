Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн летом может покинуть Атлетико Мадрид летом
Игрок может перейти в клуб MLS
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Антуан Гризманн уведомил руководство "Атлетико Мадрид" о своем желании покинуть клуб летом. Об этом сообщает издание Fichajes.
По информации источника, Гризманн серьезно рассматривает вариант продолжения карьеры в США, в частности, в клубе MLS "Лос-Анджелес", где уже выступают его бывшие партнеры по сборной Франции Уго Льорис и Оливье Жиру.
"Атлетико" готов отпустить своего игрока, если поступит соответствующее предложение.
Антуан имеет контракт с испанским клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
- Аль-Иттихад вскоре подпишет полузащитника Барселоны
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon