Гризманн летом может покинуть Атлетико Мадрид летом

Антуан Гризманн уведомил руководство "Атлетико Мадрид" о своем желании покинуть клуб летом. Об этом сообщает издание Fichajes.

По информации источника, Гризманн серьезно рассматривает вариант продолжения карьеры в США, в частности, в клубе MLS "Лос-Анджелес", где уже выступают его бывшие партнеры по сборной Франции Уго Льорис и Оливье Жиру.

"Атлетико" готов отпустить своего игрока, если поступит соответствующее предложение.

Антуан имеет контракт с испанским клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.