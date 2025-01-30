Президент "Реала" просит пригласить в Ла Лигу английских судей.

По словам нового президента Испанской федерации футбола это связано из-за недовольства качеством судейства в Ла Лиге

"Флорентино Перес решительно заявляет, что чувствует себя ущемлённым в сфере судейства. Флорентино сказал мне, что "вы должны решить проблему с судьями, которые вредят нам, и мы потеряли много титулов из-за судей".

Однажды он сказал мне, что собирается пригласить английских судей свистеть", - сказал Лузан в интервью El Chiringuito.