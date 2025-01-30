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Президент Реала просит пригласить в Ла Лигу английских судей

Испания

Фанаты АПЛ знают, что это решение так себе

Президент Реала просит пригласить в Ла Лигу английских судей

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент "Реала" просит пригласить в Ла Лигу английских судей.

По словам нового президента Испанской федерации футбола это связано из-за недовольства качеством судейства в Ла Лиге

"Флорентино Перес решительно заявляет, что чувствует себя ущемлённым в сфере судейства. Флорентино сказал мне, что "вы должны решить проблему с судьями, которые вредят нам, и мы потеряли много титулов из-за судей".

Однажды он сказал мне, что собирается пригласить английских судей свистеть", - сказал Лузан в интервью El Chiringuito.

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К слову, в Премьер-Лиге также бывают скандальные эпизоды. Последний эпизод случился в матче "Вулверхэмптон – Арсенал", когда Майкл Оливер удалил Майлза Льюис-Скелли. Хоть клуб и обжаловал дисквалификацию на три матча, но полиция начала расследование из-за угроз в адрес арбитра.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Владислав Прийменко
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