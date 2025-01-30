Середняк Ла Лиги вернул своего воспитанника до конца сезона

"Сельта" арендовала у "Бетиса" форварда Икера Лосаду.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей на клубном уровне, но ни в одном из них не совершил результативного действия.

Примечательно, что Лосада является воспитанником "Сельты". В системе "небесных" Икер находился до лета 2023 года, когда он перешел в "Расинг Ферроль".