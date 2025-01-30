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Середняк Ла Лиги вернул своего воспитанника до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сельта" арендовала у "Бетиса" форварда Икера Лосаду.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей на клубном уровне, но ни в одном из них не совершил результативного действия.
Примечательно, что Лосада является воспитанником "Сельты". В системе "небесных" Икер находился до лета 2023 года, когда он перешел в "Расинг Ферроль".
???????????????????????????? ???? Iker Losada regresa ao #RCCelta!— RC Celta (@RCCelta) January 30, 2025
O canteirán celeste chega a Vigo cedido procedente do @RealBetis.
Benvido a casa, @IkerLosada_10 ???????? pic.twitter.com/xk4EkJdppI
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