Официально. Барселона продлила контракт с одним из ключевых полузащитников

"Барселона" объявила о продлении контракта с Педри до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".



Педри присоединился к "Барселоне", перейдя из "Лас-Пальмаса" в 2019-м году за 23 миллиона евро.



С тех пор 22-летний хавбек принял участие в 175 матчах каталонского клуба, в которых забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

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