Вингер Вильярреала может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Саудовский "Аль-Ахли" заинтересован в приобретении испанского левого вингера Алекса Баэны из "Вильярреала".

Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский клуб готов выложить за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро. Но игрок сам должен принять решение относительно своего будущего.

У Алекса контракт с "Вильярреалом" рассчитан до 30 июня 2028 года.