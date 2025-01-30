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Вингер Вильярреала может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
Алекс Баэна может покинуть Испанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Ахли" заинтересован в приобретении испанского левого вингера Алекса Баэны из "Вильярреала".
Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский клуб готов выложить за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро. Но игрок сам должен принять решение относительно своего будущего.
У Алекса контракт с "Вильярреалом" рассчитан до 30 июня 2028 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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