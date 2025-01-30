  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вингер Вильярреала может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Вильярреала может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Испания

Алекс Баэна может покинуть Испанию

Вингер Вильярреала может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Ахли" заинтересован в приобретении испанского левого вингера Алекса Баэны из "Вильярреала".

Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский клуб готов выложить за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро. Но игрок сам должен принять решение относительно своего будущего.

У Алекса контракт с "Вильярреалом" рассчитан до 30 июня 2028 года.

Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
По теме
yellow-arrow
Барселона может остаться на Монтжуике до конца сезона
yellow-arrow
Официально. Барселона продлила контракт с одним из ключевых полузащитников
yellow-arrow
Середняк Ла Лиги вернул своего воспитанника до конца сезона
Вильярреал Аль-Ахли (Джидда) Алекс Баэна
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости