Барселона может остаться на Монтжуике до конца сезона

Из-за постоянных задержек в реконструкции "Камп Ноу", "Барселона" рассматривает возможность остаться на "Монтжуик" до конца сезона.

Клуб хочет обратиться с просьбой продлить срок использования стадиона.

Однако, на данный момент, продление аренды "Монтжуи" является запасным вариантом для клуба. "Барселона" надеется получить разрешение на проведение двух последних домашних матчей сезона на "Камп Ноу", один из которых против "Реала".