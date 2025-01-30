Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может остаться на Монтжуике до конца сезона
Клуб хочет продлить аренду Монтжуик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за постоянных задержек в реконструкции "Камп Ноу", "Барселона" рассматривает возможность остаться на "Монтжуик" до конца сезона.
Клуб хочет обратиться с просьбой продлить срок использования стадиона.
Однако, на данный момент, продление аренды "Монтжуи" является запасным вариантом для клуба. "Барселона" надеется получить разрешение на проведение двух последних домашних матчей сезона на "Камп Ноу", один из которых против "Реала".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
30.01.2025 в 21:46
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Известно, сколько заработал Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
- Мбаппе, который занимает 2-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги, высказался об игроке, который занимает первое место.
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 2