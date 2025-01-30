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Барселона может остаться на Монтжуике до конца сезона

Испания

Клуб хочет продлить аренду Монтжуик

Барселона может остаться на Монтжуике до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за постоянных задержек в реконструкции "Камп Ноу", "Барселона" рассматривает возможность остаться на "Монтжуик" до конца сезона.

Клуб хочет обратиться с просьбой продлить срок использования стадиона.

Однако, на данный момент, продление аренды "Монтжуи" является запасным вариантом для клуба. "Барселона" надеется получить разрешение на проведение двух последних домашних матчей сезона на "Камп Ноу", один из которых против "Реала".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
30.01.2025 в 21:46
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
30.01.2025 в 21:46
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Bаrcelinius
30.01.2025 в 21:54
Чего ржёшь урод, на Камп Ноу вас крыс позорных будем рвать на куски.
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