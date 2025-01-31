Команда Цыганкова может перехватить у Сантоса экс-хавбека Барселоны

Испанская "Жирона" может перехватить у "Сантоса" бывшего полузащитника "Барселоны".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, "бело-красные" вступили в гонку за подписание Артура Мело из "Ювентуса" после официального предложения от бразильского "Сантоса". Известно, что они сейчас пытаются договориться о переходе 28-летнего хавбека на правах аренды, предложив покрывать большую часть его зарплаты.

Отмечается, что на данный момент "Жирона" опережает другие команды в борьбе за Артура Мело.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее "Сантос" вел переговоры с "Ювентусом" об аренде Артура Мело с опцией выкупа игрока.