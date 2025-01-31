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Команда Цыганкова может перехватить у Сантоса экс-хавбека Барселоны
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Испанская "Жирона" может перехватить у "Сантоса" бывшего полузащитника "Барселоны".
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, "бело-красные" вступили в гонку за подписание Артура Мело из "Ювентуса" после официального предложения от бразильского "Сантоса". Известно, что они сейчас пытаются договориться о переходе 28-летнего хавбека на правах аренды, предложив покрывать большую часть его зарплаты.
Отмечается, что на данный момент "Жирона" опережает другие команды в борьбе за Артура Мело.
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Напомним, что ранее "Сантос" вел переговоры с "Ювентусом" об аренде Артура Мело с опцией выкупа игрока.
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