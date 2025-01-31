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Эспаньол – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Эспаньол – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эспаньол – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" в матче 22-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Эспаньолу", который отчаянно борется за выживание. "Сливочные" находятся на вершине турнирной таблицы, опережая "Атлетико" и "Барселону" на 4 и 7 очков соответственно. "Эспаньол" пока в зоне вылета, но последние 3 матча не проигрывает.

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Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Вальядолид" – "Реал" состоится в субботу, 1 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Трансляція матчу Еспаньйол - Реал
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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