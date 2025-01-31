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"Он всегда жертвовал собой". Анчелотти ответил на вопрос о будущем Родриго

Испания

Комментарий Дона Карло

"Он всегда жертвовал собой". Анчелотти ответил на вопрос о будущем Родриго

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном переходе Родриго в саудовский "Аль-Хиляль".

"Позиция Родриго - это дискуссионный вопрос. Ему очень комфортно на левом фланге, но он вносит большой вклад и справа. Во многих матчах он забивал справа. Он универсальный игрок. Мы знаем, что ему нравится левый фланг, но ради блага команды он должен идти на жертвы. Он всегда жертвовал собой и всегда ставил благо команды на первое место.

Предложение по Родриго из Саудовской Аравии? Мне сложно говорить о будущем футболистов, потому что это личные решения. Я вижу, что игроки, которые находятся здесь, счастливы и хотят остаться как можно дольше и выиграть много титулов, они хотят внести свой вклад. А что думает каждый игрок в отдельности, я не знаю. Мне сложно говорить о своем собственном будущем, как и о будущем футболистов. Я вижу и слышу, что есть много игроков, которые хотят быть на месте Родриго и Винисиуса. Есть много игроков, которые хотят играть за этот клуб, в этой команде и в этой футболке, очень много. Это говорит об истории и силе этого клуба", - приводит слова Анчелотти пресс-служба "сливочных".

Ранее AS сообщал, что Родриго стал главной целью "Аль-Хиляля", который недавно распрощался с Неймаром.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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