Вслед за Педри. Барселона продлила контракт с еще одним игроком основного состава

"Барселона" договорилась о продлении соглашения с полузащитником Гави до 30 июня 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.



По информации СМИ, сумма отступных за испанца теперь составит один миллиард евро.

В системе "блауграны" Гави находится с 11 лет - с момента своего перехода из академии "Бетиса".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football