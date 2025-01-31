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Вслед за Педри. Барселона продлила контракт с еще одним игроком основного состава

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Вслед за Педри. Барселона продлила контракт с еще одним игроком основного состава

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" договорилась о продлении соглашения с полузащитником Гави до 30 июня 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По информации СМИ, сумма отступных за испанца теперь составит один миллиард евро.

В системе "блауграны" Гави находится с 11 лет - с момента своего перехода из академии "Бетиса".

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Дебютировал в футболке "Барсы" Гави 29 августа 2021 года, и с тех пор принял участие в 131 матче, в которых забил 9 голов и отдал 17 результативных передач.

Вчера "Барселона" также продлила контракт с другим хавбеком - Педри.

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