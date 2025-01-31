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Вслед за Педри. Барселона продлила контракт с еще одним игроком основного состава
Продуктивная зима
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" договорилась о продлении соглашения с полузащитником Гави до 30 июня 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
По информации СМИ, сумма отступных за испанца теперь составит один миллиард евро.
В системе "блауграны" Гави находится с 11 лет - с момента своего перехода из академии "Бетиса".
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Дебютировал в футболке "Барсы" Гави 29 августа 2021 года, и с тех пор принял участие в 131 матче, в которых забил 9 голов и отдал 17 результативных передач.
Вчера
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