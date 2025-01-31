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Аль-Хиляль хочет подписать звезду Реала на замену Неймару
Саудовский клуб интересуется Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" проявляет интерес к правому вингеру мадридского „Реала“ Родриго. Об этом сообщает издание Marca.
Саудовский клуб готов предложить "Реалу" внушительную сумму за футболиста - более 100 миллионов евро. Но, вероятно, Родриго откажется от этого предложения. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2028 года, и бразилец мечтает добиться больших успехов именно в мадридском клубе.
Родриго в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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