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Тренер Реала: Мы играем практически каждые три дня, нет никакой подготовки

Испания

Специалист высказался о плотном календаре команды

Тренер Реала: Мы играем практически каждые три дня, нет никакой подготовки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти обеспокоен плотным графиком матчей.

"Нет никакой подготовки", - сказал Анчелотти. "Мы играем практически каждые три дня. Восстановление, видео, матч - так 40 дней подряд. Нам придется проводить ротацию, чтобы игроки были готовы. На этом этапе сезона нам понадобится весь состав.

В идеальной ситуации мы бы стыковые матчи ЛЧ не играли, но мы не смогли попасть в топ-8. Две игры больше или меньше - не важно, у нас есть ресурсы, чтобы справиться с этим", - сказал специалист.

Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 1 февраля. Подопечные Анчелотти сыграют против "Эспаньола".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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