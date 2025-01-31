Тренер Реала: Мы играем практически каждые три дня, нет никакой подготовки

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти обеспокоен плотным графиком матчей.

"Нет никакой подготовки", - сказал Анчелотти. "Мы играем практически каждые три дня. Восстановление, видео, матч - так 40 дней подряд. Нам придется проводить ротацию, чтобы игроки были готовы. На этом этапе сезона нам понадобится весь состав.

В идеальной ситуации мы бы стыковые матчи ЛЧ не играли, но мы не смогли попасть в топ-8. Две игры больше или меньше - не важно, у нас есть ресурсы, чтобы справиться с этим", - сказал специалист.