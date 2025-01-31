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Тренер Реала: Мы играем практически каждые три дня, нет никакой подготовки
Специалист высказался о плотном календаре команды
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти обеспокоен плотным графиком матчей.
"Нет никакой подготовки", - сказал Анчелотти. "Мы играем практически каждые три дня. Восстановление, видео, матч - так 40 дней подряд. Нам придется проводить ротацию, чтобы игроки были готовы. На этом этапе сезона нам понадобится весь состав.
В идеальной ситуации мы бы стыковые матчи ЛЧ не играли, но мы не смогли попасть в топ-8. Две игры больше или меньше - не важно, у нас есть ресурсы, чтобы справиться с этим", - сказал специалист.
Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 1 февраля. Подопечные Анчелотти сыграют против "Эспаньола".
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