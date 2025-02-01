Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Леганес – Райо Вальекано. 0:1. Драматический матч с двумя нереализованными пенальти
"Райо Вальекано" врывается в еврокубковую зону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Программу 22 тура Примеры открывал поединок "Леганеса" и "Райо Вальекано". Первый тайм прошел при небольшом игровом преимуществе гостей. Уже в добавленное время арбитр удалил центрбека "Леганеса" Серхио Гонсалеса.
Второй тайм прошел при тотальном преимуществе "Райо Вальекано", которое воплотилось в один гол, который забил Пате Сисс на 78 минуте. Хозяева получили отличный шанс в добавленное время, когда арбитр назначил пенальти. Первый удар де ла Фуэнте парировал голкипер, а на добивании сыграл Розье. Радость игроков "Леганеса" была недолгой, но арбитр увидел нарушение при пробитии пенальти и во второй раз указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако де ла Фуэнте снова не сумел переиграть Баталью.
После победы "Райо Вальекано" поднялся на 6 позицию с 32 очками, а "Лас-Пальмас" теперь 16 с 23 очками.
Примера. 21-й тур
Легонес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"
Леганес - Райо Вальекано 0:1
Гол: Сисс, 78
Леганес: Дмитриевич – Альтимира (Брашанац, 62), Розье, Гонсалес, Настасич, Крус – Раба, Ею, Сиссе (Тапиа, 23), Родригес (де ла Фуэнте, 81) – Эль Хаддади (Саэнс, 46)
Райо Вальекано: Баталья – Рациу (Баллиу, 86), Лежен, Мумин, Чаваррия – Сисс, Лопес (Эмбарба, 76) – Де Фрутос (Гвардиола Наварро, 76), Паласон, Гарсия (Валентин, 86) – Нтека (8) )
Предупреждения: Раба, 34, Ею, 63 – Нтека, 53, Рациу, 55, Эмбарба, 89.
Удаление: Гонсалес, 45+2.
Нереализованные пенальти: Мигель де ла Фуэнте, 90+7, 90+14.
Популярное сейчас
- Лучше, чем играли. Известно, сколько заработало Динамо в нынешней группе Лиги Европы
- Официально: Легендарный хавбек Шахтера подписал контракт с турецким клубом
- Кто стал соперником команды Довбика? Определились все пары стыковых матчей Лиги Европы
- Третий раз подряд игроком месяца в Ла Лиге стал футболист Реала
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon