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Уехал за практикой. Лас-Пальмас арендовал хавбека Ливерпуля

Испания

Вторая аренда за сезон

Уехал за практикой. Лас-Пальмас арендовал хавбека Ливерпуля

Las Palmas

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич будет на правах аренды защищать цвета "Лас-Пальмаса" до конца сезона 2024/25.

Первую половину кампании 20-летний футболист провел в аренде в "Зальцбурге". В составе австрийского клуба Стефан принял участие в 19-и матчах (без результативных действий).

По итогам 21-го тура "Лас-Пальмас" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Ливерпуль Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) аренда Стефан Байчетич
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