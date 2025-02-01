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Уехал за практикой. Лас-Пальмас арендовал хавбека Ливерпуля
Вторая аренда за сезон
Las Palmas
Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич будет на правах аренды защищать цвета "Лас-Пальмаса" до конца сезона 2024/25.
Первую половину кампании 20-летний футболист провел в аренде в "Зальцбурге". В составе австрийского клуба Стефан принял участие в 19-и матчах (без результативных действий).
По итогам 21-го тура "Лас-Пальмас" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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¡Stefan Bajčetić, nuevo jugador de la UD Las Palmas!— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 31, 2025
???? https://t.co/6e0yZkl2dO
???????? ¡Bienvenido! ???????? @LFC#PíoPío #75AniversarioUD#LaUniónHaceLasPalmas #LaUniónDePorVida pic.twitter.com/lHghAVgjlW
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