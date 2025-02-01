Два нереализованных пенальти в попытках спастись. Леганес - Райо Вальекано 0:1. Видео гола и обзор матча

"Райо Вальекано" с минимальным счетом переиграл на выезде "Леганес".

Примечательно, что со второго тайма гости находились в большинстве. Вперед им удалось выйти на 78-й минуте, а на 90+7 и 90+14 минутах голкипер "Райо" Аугусто Баталья отбил два пенальти в исполнении Мигеля де ла Фуэнте.

Примера. 21-й тур

Леганес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"

"Леганес" - "Райо Вальекано" 0:1

Гол: Сисс, 78

Удаление: Гонсалес, 45+2 ("Леганес")

Нереализованные пенальти: де ла Фуэнте, 90+7, 90+14 ("Леганес")