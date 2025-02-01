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Два нереализованных пенальти в попытках спастись. Леганес - Райо Вальекано 0:1. Видео гола и обзор матча
Вратарь - герой тура?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" с минимальным счетом переиграл на выезде "Леганес".
Примечательно, что со второго тайма гости находились в большинстве. Вперед им удалось выйти на 78-й минуте, а на 90+7 и 90+14 минутах голкипер "Райо" Аугусто Баталья отбил два пенальти в исполнении Мигеля де ла Фуэнте.
Примера. 21-й тур
Леганес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"
"Леганес" - "Райо Вальекано" 0:1
Гол: Сисс, 78
Удаление: Гонсалес, 45+2 ("Леганес")
Нереализованные пенальти: де ла Фуэнте, 90+7, 90+14 ("Леганес")
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