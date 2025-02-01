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Эспаньол - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Игра лидера – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 22-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из аутсайдеров – "Эспаньолу". "Сливочные" воспользовались осечками "Атлетико" и "Барселоны" и возглавляют таблицу Примеры.
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Чемпионат Испании, 22-й тур
1 февраля 2025. Корнелья, "Эстади Корнелья-Эль Прат""
"Эспаньол" 22:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Еспаньйол - Реал МадридСмотреть трансляцию
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