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Вилльяреал объявил об аренде канадского вингера Интера

Испания

Летом может стать полноценным игроком "желтой субмарины"

Вилльяреал объявил об аренде канадского вингера Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Интера" Тейджон Бьюкенен присоединился к "Вильярреалу" на правах аренды до конца сезона. Соглашение о трансфере включает в себя опцию выкупа 25-летнего футболиста.

До перехода в стан "нерадзурри" Бьюкенен играл за "Брюгге", где дважды становился чемпионом Бельгии (5 голов и 12 результативных передач), а также за "Нью-Ингленд Революшн" (12 забитых мячей и 11 ассистов) в американской МЛС.

В составе "Интера" Бьюкенен выиграл чемпионат и Суперкубок Италии, сыграв в общей сложности 17 матчей за клуб. Также Тейджон является игроком сборной Канады.

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Источник:
Villarreal
Опубликовал: Александр Бураков
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