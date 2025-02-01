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Вилльяреал объявил об аренде канадского вингера Интера
Летом может стать полноценным игроком "желтой субмарины"
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Интера" Тейджон Бьюкенен присоединился к "Вильярреалу" на правах аренды до конца сезона. Соглашение о трансфере включает в себя опцию выкупа 25-летнего футболиста.
До перехода в стан "нерадзурри" Бьюкенен играл за "Брюгге", где дважды становился чемпионом Бельгии (5 голов и 12 результативных передач), а также за "Нью-Ингленд Революшн" (12 забитых мячей и 11 ассистов) в американской МЛС.
В составе "Интера" Бьюкенен выиграл чемпионат и Суперкубок Италии, сыграв в общей сложности 17 матчей за клуб. Также Тейджон является игроком сборной Канады.
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El Villarreal y el @Inter han acordado la cesión del futbolista canadiense, que jugará como groguet hasta final de temporada
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