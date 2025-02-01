Вилльяреал объявил об аренде канадского вингера Интера

Вингер "Интера" Тейджон Бьюкенен присоединился к "Вильярреалу" на правах аренды до конца сезона. Соглашение о трансфере включает в себя опцию выкупа 25-летнего футболиста.

До перехода в стан "нерадзурри" Бьюкенен играл за "Брюгге", где дважды становился чемпионом Бельгии (5 голов и 12 результативных передач), а также за "Нью-Ингленд Революшн" (12 забитых мячей и 11 ассистов) в американской МЛС.

В составе "Интера" Бьюкенен выиграл чемпионат и Суперкубок Италии, сыграв в общей сложности 17 матчей за клуб. Также Тейджон является игроком сборной Канады.