Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в матче 22-го тура Ла Лиги будет принимать "Алавес", борющийся за выживание. Каталонцы в предыдущем туре прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, разгромив "Валенсию" со счетом 7:1 и находятся на третьей позиции. "Алавес" не удержал победу в матче с "Сельтой" и только на одно очко опережает зону вылета.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Алавес" состоится в воскресенье, 2 февраля 2025, в 15:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем
- Трансферы Степаненко и Таловерова, дебют Бущана и Фонсека в Лиге 1. Главные новости за 31 января
- Аль-Иттихад вскоре подпишет полузащитника Барселоны
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода