Барселона – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" в матче 22-го тура Ла Лиги будет принимать "Алавес", борющийся за выживание. Каталонцы в предыдущем туре прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, разгромив "Валенсию" со счетом 7:1 и находятся на третьей позиции. "Алавес" не удержал победу в матче с "Сельтой" и только на одно очко опережает зону вылета.

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Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Алавес" состоится в воскресенье, 2 февраля 2025, в 15:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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