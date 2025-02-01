  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Барселона – Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" в матче 22-го тура Ла Лиги будет принимать "Алавес", борющийся за выживание. Каталонцы в предыдущем туре прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, разгромив "Валенсию" со счетом 7:1 и находятся на третьей позиции. "Алавес" не удержал победу в матче с "Сельтой" и только на одно очко опережает зону вылета.

Favbet
1.22
7.00
13.00
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Алавес" состоится в воскресенье, 2 февраля 2025, в 15:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Барселона - Алавес
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Вилльяреал объявил об аренде канадского вингера Интера
yellow-arrow
Эспаньол - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Два нереализованных пенальти в попытках спастись. Леганес - Райо Вальекано 0:1. Видео гола и обзор матча
Примера Барселона Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости