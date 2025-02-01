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Примера. Хетафе и Севилья поделили очки, Вильярреал разгромил Вальядолид
Состоялись первые матчи субботы в 22 туре Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В стартовом матче субботы "Хетафе" на своем поле принимал "Севилью". За весь матч команды создали минимум голевых моментов и нанесли только по одному удару в створ соперников. Неудивительно, что в таких условиях матч завершился вничью.
“Хетафе с 24-ю очками находится на 14-й позиции в турнирной таблице Примеры, тогда как “Севилья” с 28-ю баллами находится на 11-й строчке.
Примера. 22-й тур
Хетафе. "Колизеум"
Хетафе - Севилья 0:0
Хетафе: Сория – Иглесиас, Джене, Дуарте, Беррокаль, Рико – Перес (Аленья, 77), Арамбарри, Уче (Сола, 77), да Коста (Майораль, 46) – Хуанми (Родригес, 90+1)
Севилья: Нюланд - Кармона, Баде, Гудель, Педроса (Салас, 76) - Соу, Локонга, Ньигес (Адамс, 81) - Лукебакио (Агуме, 90+5), Ромеро (Санчес, 90+5), Варгас (Эджуке, 76)
Предупреждения: да Коста, 25, Беррокаль, 37, Джене, 38, Иглесиас, 56 – Ромеро, 19, Ньигес, 24, Лукебакио, 50, Локонга, 54, Кармона, 90+1, Гудель, 90+7.
Во втором матче игрового дня "Вильярреал" просто уничтожил на своем поле "Вальядолид". Хозяева весь матч доминировали на поле и забили пять голов, на что гости на последних секундах ответили голом престижа.
"Вильярреал" с 37 очками находился на 5-й позиции, а "Вальядолид" остался на дне турнирной таблицы с 16 зачетными баллами.
Примера. 22-й тур
Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"
Вильярреал – Вальядолид 5:1
Голы: Перес, 42, Гуе, 64, Комесанья, 70, Барри, 86, Д. Суарес, 90+1 – Амалла, 90+4.
Вильярреал: Конде – Кардона, Камбвала, Фойт, Кико Фемения (Наварро, 46) – Пино (Д. Суарес, 76), Комесанья, Гуе (Парехо, 68), Баэна – Морено (Пепе, 61), Перес (Барри, 68) ).
Вальядолид: Хейн – Л. Перес, Санчес, Торрес, Роза – Чуки (И. Санчес, 79), Юрыч (Никичер, 71), Амалла – Силла (Латаса, 71), Маркос Андре, Ануар.
Предупреждения: Фойт, 30 – Роза, 36, Амалла, 66.
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