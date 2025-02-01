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Экс-игрок Барселоны. Жирона объявила о подписании первого зимнего новичка
Еще один партнер для Цыганкова
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
“Жирона” объявила о подписании первого новичка в январское трансферное окно. Им стал бразильский полузащитник Артур Мело.
BENVINGUT ARTHUR! ????— Girona FC (@GironaFC) February 1, 2025
Он присоединился к каталонцам на правах аренды из "Ювентуса". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В этой кампании Мело не провел ни одного матча в составе "бьянконерри". В последний раз он играл еще весной за "Фиорентину", где также выступал на правах аренды. Кроме того, Мело представлял "Ливерпуль", "Барселону" и “Гремио”.
"Ювентус" заплатил "блаугране" за трансфер бразильца в 2020 году 80,6 млн. евро. Его контракт истекает в июне 2026 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального полузащитника в пять миллионов евро.
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